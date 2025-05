Hand erwischt: Sachse bei Böller-Bastelei schwer verletzt!

Schkeuditz - Gefährlicher Leichtsinn und unsachgemäßes Hantieren mit Pyrotechnik brachten einen Mann aus Schkeuditz in Nordsachsen nun mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Mann hatte in seiner Wohnung offenbar mit Böllern hantiert, als einer der Knallkörper explodierte. (Symbolbild) © infinitumprodux/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann in seiner Wohnung offenbar mit Böllern herumhantiert, als einer der Knallkörper explodierte und ihn an der Hand erwischte.

Nachbarn alarmierten daraufhin Polizei und Rettungskräfte. Letztere brachten den Böller-Bastler zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 erklärte, hatte der Mann schwerste Verletzungen erlitten. Der Vorfall selbst hatte sich bereits am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ereignet.

Nachdem sie einen richterlichen Beschluss erhalten hatte, untersuchten Beamte der Polizei die Wohnung des Sachsen.

Weil der Verdacht bestand, dass er mit unbekannten Chemikalien hantiert haben könnte, wurden dabei auch ein Sprengstoffspürhund sowie Einsatzkräfte der sogenannten USBV-Gruppe hinzugezogen. Diese sind auf den Umgang mit unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen spezialisiert.