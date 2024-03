Großeinsatz an Sparkasse in NRW: Verdächtiger drohte mit Bombe!

Bochum - Aufgrund einer Gefahrenlage war die Polizei Bochum ( NRW ) am Dienstag im Großeinsatz in einer Bankfiliale. Die Beamten nahmen einen Mann (40) fest, der mit einer Bombe drohte. Zwei gefundene Gegenstände stellten sich als harmlos heraus.

Erste Hinweise würden auf eine psychische Erkrankung bei dem Tatverdächtigen hindeuten. Der 40-Jährige habe sich freiwillig in eine psychotherapeutische Behandlung begeben, so die Polizei weiter.

"In der Sparkasse wurden zwei Gegenstände aufgefunden, die derzeit von Spezialisten des LKA untersucht werden", so die Polizei wenig später. Dazu setzten die Spezialisten einen fernlenkbaren Roboter ein.

Wie die Beamten kurz nach 16 Uhr auf X mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag aufgrund einer unklaren Gefahrenlage an der Sparkasse-Filiale an der Oststraße in Bochum-Wattenscheid. Das Gebäude wurde zunächst evakuiert und im Anschluss daran durchsucht.

Der in Bochum wohnhafte Syrer wurde festgenommen und wird nun psychotherapeutisch behandelt © Dieter Menne/dpa

In einem Update von 19 Uhr hieß es, die weiträumige Sperrung werde "gerade aufgehoben". "Lediglich die Bank selbst bleibt noch abgesperrt. Dort laufen noch weitere Maßnahmen", erklärte die Polizei. Gegen 21 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort soweit abgeschlossen.

Der Bereich um die Filiale war am Nachmittag weiträumig abgesperrt, die Polizei mit vielen Kräften vor Ort. Die Beamten baten alle Bürger und Bürgerinnen darum, den Bereich großräumig zu meiden. Laut einer dpa-Reporterin standen mehrere Schaulustige am Absperrband.

"Es befinden sich keine Personen mehr an und in dem Objekt", so die Polizei. Verletzte gebe es auch nicht. Die Geschäfte in der Nachbarschaft der Sparkassen-Filiale waren menschenleer. Der Verkehr am nahe gelegenen August-Bebel-Platz lief weiterhin normal.