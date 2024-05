17.05.2024 13:43 Großeinsatz ausgelöst: Gleisspringer stoppt Zug, dann ist er plötzlich verschwunden

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend am Bahnhaltepunkt Burg-Nord in Herborn für erhebliche Aufregung gesorgt und einen Großeinsatz ausgelöst.

Von Maximilian Hölzel

Herborn - Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstagabend gegen 19 Uhr am Bahnhaltepunkt Burg-Nord im mittelhessischen Herborn (Lahn-Dill-Kreis) für erhebliche Aufregung gesorgt und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Aufgrund eines Gleisspringers kam es am Herborner Bahnhofstopp Burg-Nord am Donnerstag zu einem Großeinsatz. (Symbolbild) © 123RF/boarding1now Wie die Bundespolizei Kassel mitteilte, sprang der Mann über die Gleise von Bahnsteig 2 zu Bahnsteig 1, woraufhin ein aus Richtung Herborn herannahender Intercity-Zug eine sofortige Notbremsung einleiten musste.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Gleisspringer von dem IC erfasst und entsprechend verletzt wurde, wurden unmittelbar zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei Herborn und das Bundespolizeirevier Gießen alarmiert. Nach ihrem Eintreffen suchten sie den Gleisbereich ab und stellten glücklicherweise fest, dass niemand verletzt wurde. Auch die rund 100 Reisenden im Zug kamen bei der waghalsigen Aktion mit dem Schrecken davon. Polizeimeldungen Schlagringe und Würgeholz: Schüler bewaffnen sich auf Klassenfahrt Von dem unbekannten Gleisspringer fehlte allerdings jede Spur. Er bleibt bis dato wie vom Erdboden verschluckt. Während der Suchmaßnahmen musste die Bahnstrecke für etwa 45 Minuten gesperrt werden, was zu Verspätungen von etwa 30 Minuten bei elf nachfolgenden Zügen führte. Der Lokführer des Intercity erlitt zudem einen Schock und wurde durch einen Ersatzlokführer abgelöst. Bundespolizei sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0561/816160 oder über die Webseite der Bundespolizei zu melden.

