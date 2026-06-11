Großeinsatz gegen "Falsche Polizisten": Mehrere Gebäude durchsucht

Mönchengladbach - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht seit dem frühen Morgen gegen eine Bande von Betrügern vor, die sich als Polizisten oder Bankmitarbeiter ausgegeben haben sollen.

In NRW geht die Polizei verstärkt gegen Betrügerbanden vor. Mehrere Objekte wurden durchsucht. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Beteiligt seien mehr als 300 Einsatzkräfte von Kriminal- und Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinheiten, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach.

Bei dem Einsatz gehe es um Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Wohn- und Gewerbeobjekten in Köln, Neuss, Dormagen, Aachen und Viersen.

Der Einsatz sei Teil eines Ermittlungsverfahrens wegen Betrugsdelikten gegen eine international und überregional agierende Bande von Tatverdächtigen, hieß es weiter.