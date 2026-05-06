Großeinsatz im Landkreis Rosenheim: Polizei findet verletzten 25-Jährigen in Wohnhaus, kurz danach ist er tot

Vogtareuth - Wie die Polizei berichtet, läuft seit Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz im Landkreis Rosenheim. In einem Haus in Vogtareuth wurde ein verletzter Mann aufgefunden.

Die Polizei ist in Vogtareuth im Einsatz. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizeioberkommissar wurde der schwerverletzte 25-Jährige in einem "Mehrparteienhaus mit mehreren Zimmern" in der Au-Straße am Morgen entdeckt.

Er sei "später im Krankenhaus verstorben", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. "Aktuell laufen die Abklärungen und Ermittlungen."

Schon gegen 6.30 Uhr soll ein Hubschrauber das Gebiet in der Nähe des Sportplatzes längere Zeit überflogen haben. Inzwischen haben sich bei der Feuerwehr mehrere Polizeistreifen und Einsatzkräfte versammelt.

Bisher sei unklar, ob sich die aufgefundene Person die Verletzungen möglicherweise selbst zugefügt habe oder ein Gewaltdelikt vorliege.

Weitere Details sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Derzeit laufen umfangreiche Polizeimaßnahmen im Zentrum von Vogtareuth.

Erstmeldung: 9.32 Uhr, Update: 10.26 Uhr.