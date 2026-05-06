Großeinsatz im Südwesten: Hunderte Zollbeamte prüfen Paketbranche

Stuttgart - Hunderte Zollbeamte kontrollieren seit dem frühen Morgen Paketzusteller in Baden-Württemberg .

Der Zoll führt eine groß angelegte Kontrolle bei Paketzustellern durch. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Es gehe um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Kurier-, Express- und Paketbranche, teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Stuttgart mit.

Bundesweit sind mehr als 2900 Beamte bei der Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls in der Branche im Einsatz.

Kontrolliert werde vor allem in großen Depots und Verteilzentren – also dort, wo viele Fahrer und Zusteller anzutreffen seien. "Uns interessieren Arbeitsverhältnisse, Mindestlohn und Sozialversicherungen", sagte der Zollsprecher.

Im Fokus stünden auch Subunternehmen. "Nicht überall, wo DHL draufsteht, ist DHL drin."

Beamte aus allen Hauptzollämtern in Deutschland seien im Einsatz. Die Kontrollen seien dabei verdachtsunabhängig und sollen bis in den Abend weitergehen.