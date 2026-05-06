Juwelenraub geht schief! Audi Q5 kracht bei Einbruchsversuch gegen Rolltor

Bremen - Der Plan war ein anderer! Ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bremen am Mittwochmorgen ist schiefgegangen. Die Täter flüchteten.

Am Mittwochmorgen versuchten vier Männer, in ein Bremer Juweliergeschäft einzubrechen. © Hüneke

Wie die Polizei mitteilte, war ein schwarzer Audi Q5 gegen 4.15 Uhr gegen das Rolltor eines Juweliergeschäfts in der Straße Vor dem Steintor gefahren.

Laut Zeugen stiegen daraufhin vier maskierte Männer aus dem SUV und versuchten erst gar nicht, an Beute zu kommen, sondern stiegen direkt in einen weiteren schwarzen Audi ein, der in Richtung Sielwall/Am Dobben flüchtete. Den beschädigten Audi Q5 ließen sie zurück.

Der Rollladen wurde durch den Aufprall beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer in das Geschäft einbrechen wollten.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb in den frühen Morgenstunden ohne Erfolg.