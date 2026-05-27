Großeinsatz in Aschaffenburg: Mann droht bei Streit mit Waffe und flüchtet

Aschaffenburg - Großer Polizeieinsatz im unterfränkischen Aschaffenburg! Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit in der Bavariastraße hat am Mittwoch die Beamten auf den Plan gerufen. Ein Verdächtiger ist flüchtig, die Fahndung läuft.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot angerückt. © 5VISION.NEWS

Eine Polizeistreife war bereits am Mittag alarmiert worden, nachdem es zwischen einem 38-Jährigen und Anwohnern im Bereich der Bavariastraße und des Mitscherlichwegs zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung im Freien gekommen war.

Im Anschluss an die Aufnahme einer Anzeige wegen Beleidigung rückten die Beamten wieder ab.

Lange sollte der vermeintliche Frieden allerdings nicht anhalten. Nur wenig später kam es gegen 14 Uhr erneut zu einer Meinungsverschiedenheit, in deren Folge der 38-Jährige laut Polizeiangaben den Widersacher mit einer Schusswaffe bedrohte.

Aufgrund der unklaren Gefährdungslage eilten mehrere Streifen zum Wohnhaus. Das Gebiet um das Gebäude im Süden der Stadt wurde weiträumig abgesperrt.