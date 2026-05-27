Großeinsatz in Aschaffenburg: Mann droht bei Streit mit Waffe und flüchtet
Aschaffenburg - Großer Polizeieinsatz im unterfränkischen Aschaffenburg! Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit in der Bavariastraße hat am Mittwoch die Beamten auf den Plan gerufen. Ein Verdächtiger ist flüchtig, die Fahndung läuft.
Eine Polizeistreife war bereits am Mittag alarmiert worden, nachdem es zwischen einem 38-Jährigen und Anwohnern im Bereich der Bavariastraße und des Mitscherlichwegs zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung im Freien gekommen war.
Im Anschluss an die Aufnahme einer Anzeige wegen Beleidigung rückten die Beamten wieder ab.
Lange sollte der vermeintliche Frieden allerdings nicht anhalten. Nur wenig später kam es gegen 14 Uhr erneut zu einer Meinungsverschiedenheit, in deren Folge der 38-Jährige laut Polizeiangaben den Widersacher mit einer Schusswaffe bedrohte.
Aufgrund der unklaren Gefährdungslage eilten mehrere Streifen zum Wohnhaus. Das Gebiet um das Gebäude im Süden der Stadt wurde weiträumig abgesperrt.
Polizeieinsatz in Aschaffenburg: Spezialeinsatzkommando stürmt Wohnung
Eine Kontaktaufnahme durch eine Verhandlungsgruppe verlief erfolglos, bei einer Stürmung und Durchsuchung der Wohnung durch ein Spezialeinsatzkommando, das mit einem Hubschrauber eingeflogen worden war, konnte der Mann gegen 18.15 Uhr dort nicht angetroffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass er das Haus vor dem Eintreffen der Beamten verlassen hat.
Eine Gefahr für die Bevölkerung hat den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt bestanden und könne zudem auch gegenwärtig ausgeschlossen werden. Zum Auslöser des Streits oder den genauen Hintergründen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die Sperrungen wurden aufgehoben, nach dem amtsbekannten Mann wird gefahndet.
Titelfoto: 5VISION.NEWS