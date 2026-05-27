Drama im Freibad: Senior treibt plötzlich leblos im Wasser

Freystadt - Am Dienstagnachmittag verunglückte in einem Freystadter Freibad ein 85-jähriger Senior. Während des Schwimmens trieb der Mann plötzlich leblos im Wasser.

Der Mann trieb leblos im Schwimmbecken. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Senior gemeinsam mit seiner Ehefrau im örtlichen Freibad auf.

Andere Badegäste reagierten den Angaben zufolge sofort und zogen den Mann aus dem Becken. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und den anschließend eintreffenden Rettungsdienst verstarb der 85-Jährige noch am Einsatzort.

Zur psychologischen Betreuung der Angehörigen wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.