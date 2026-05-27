Versuchter Mord? Mann öffnet nach Trennung Gasleitung

Königsbach-Stein - Ein 60-Jähriger soll nach der Trennung von seiner Freundin Teile der Gasleitung im gemeinsamen Reihenhaus in Königsbach-Stein demontiert und mehrere Propangasflaschen geöffnet haben. Über Stunden strömte am Montag Gas in das Haus im Enzkreis, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 60-Jährige riskierte eine Gasexplosion. Jetzt sitzt er in U-Haft. (Symbolfoto) © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa /Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bereits eine kleine Zündquelle hätte genügt, um eine Explosion mit erheblichen Schäden am Haus und den Nachbargebäuden auszulösen. Der Mann sitzt inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Zuvor hatten sich die beiden am Wochenende voneinander getrennt. Bereits am Montagnachmittag hatte die Frau die Beamten informiert, dass der Verdächtige angedroht habe, sich das Leben zu nehmen.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn in entsprechende medizinische Behandlung.

Als die Freundin am späten Abend zu dem gemeinsamen Haus zurückkehrte, bemerkte sie den Geruch des Gases und alarmierte die Feuerwehr.