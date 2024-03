30.03.2024 12:51 1.249 Großeinsatz in Niedersachsen: Beamtin angeschossen – Angreifer tot

Großeinsatz in Niedersachsen: In Nienburg sollen am Samstagvormittag Schüsse gefallen sein. Eine Person sei dabei ums Leben gekommen.

Von Juliane Bonkowski

Nienburg - Großeinsatz in Niedersachsen: In Nienburg sollen am Samstagvormittag Schüsse gefallen sein. Eine Person sei dabei ums Leben gekommen. Die Polizei ist in Nienburg im Großeinsatz. (Symbolbild) © Montage: Carsten Rehder/dpa, Marius Becker/dpa, Boris Roessler/dpa Einem Bericht der BILD zufolge habe es in der Innenstadt gegen 10 Uhr eine Schießerei gegeben. Zuvor habe ein Mann mit einem Messer gedroht, weshalb die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt war. Erste Informationen, wonach ein Polizist erschossen worden sei, bestätigten sich dem Bericht zufolge nicht. Eine Beamtin sei aber angeschossen und verletzt worden. Polizeimeldungen Ehe-Streit eskaliert, dann fallen Schüsse: Großer Polizei-Einsatz im Westerwald Der Mann, von dem die Bedrohung ausging, sei von einem oder mehreren Schüssen tödlich verletzt worden. Derzeit ist das Gebiet rund um den Tatort gesperrt. Zu weiteren Hintergründen war am Mittag zunächst nichts bekannt.

