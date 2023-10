Großeinsatz: Streit in Gaststätte eskaliert - Mann alarmiert Polizei und berichtet von Schuss

Wuppertal - In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei wegen angeblicher Schüsse zu einer Gaststätte in Wuppertal alarmiert. Zuvor waren dort mehrere Männer in Streit geraten.

Die Polizei rückte in der Nacht zu Sonntag mit zahlreichen Kräften in die Friedrich-Ebert-Straße aus. © Florian Schmidt

Laut einem Sprecher der Polizei war es in der vergangenen Nacht zu den handfesten Streitigkeiten in einer Gaststätte an der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal-Elberfeld gekommen.

Demnach hatte ein 38-Jähriger sich gegen 0.55 Uhr bei den Beamten gemeldet und berichtet, dass er im Verlauf einer Auseinandersetzung mit einer Waffe bedroht worden sei.



Zudem sprach der Mann von einer Schussabgabe, woraufhin die Polizei mit mehreren Streifenwagen und zahlreichen Kräften zum Ort des Geschehens ausrückte und wenig später einen 34-jährigen Tatverdächtigen festnahm.

Nach einem weiteren Verdächtigen (38) werde weiter gefahndet, wie der Sprecher erklärte. "Objektive Hinweise auf den möglichen Einsatz einer Waffe konnten bislang nicht gefunden werden", hieß es außerdem.