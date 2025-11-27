Großer Polizeieinsatz in Mannheim: Ein Mann schwer verletzt

Mannheim - Ein Streit an einer Haltestelle in Mannheim ist am Donnerstagmorgen eskaliert. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Die Haltestelle wurde abgesperrt. © René Priebe / PR-Video

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr an der Haltestelle Tattersall. Laut aktuellem Stand der Polizei wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt.

Die Polizei leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein, die zum Erfolg führten. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden.

"Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor", heißt es in einer Meldung.