Totes Baby: Großvater wegen Totschlags verdächtigt

Ilberstedt - Nach dem Tod eines Babys am Montagabend in Ilberstedt im Salzlandkreis ( Sachsen-Anhalt ) wird gegen den Großvater wegen Totschlags ermittelt.

Rettungskräfte hatten erfolglos versucht, das Baby zu reanimieren. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, wie Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten von der Staatsanwaltschaft Magdeburg mitteilte.

Ob er bisher Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht hat, sagte Baumgarten mit Verweis auf die Ermittlungen nicht.

Der Mann ist Deutscher und 55 Jahre alt.

Rettungskräfte hatten versucht, das bewusstlose, fünf Monate alte Mädchen nach einem Notruf zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Das Baby starb noch vor Ort im Rettungswagen.