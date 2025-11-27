Reizgasattacke an Tankstelle: Zwei Männer verletzt, Täter auf Flucht
Maintal - Großeinsatz an einer Tankstelle im hessischen Maintal! Zwei Männer (41, 55) sind bei einer Reizgasattacke am Mittwochabend verletzt worden. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie das Polizeipräsidium Südosthessen zum Vorfall am Donnerstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 22.40 Uhr in die Kennedystraße im Stadtteil Dörnigheim ausgerückt, nachdem kurz zuvor ein Notruf bei der Leitstelle eingegangen war.
Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge saß der 41-Jährige gemeinsam mit dem 55-Jährigen am Rand des Tankstellengeländes, als sich zwei unbekannte, sehr junge Männer ihnen mit einem E-Roller von dem benachbarten Supermarktparkplatz näherten.
Die Täter, die als schlank beschrieben werden und dunkel gekleidet waren, hielten auf Höhe des Duos kurz an. Einer gab unvermittelt einen Schuss - offenbar aus einer mitgeführten Pfefferpistole - in die Richtung der beiden sitzenden Männer ab.
Anschließend flohen die vermutlich im jugendlichen oder heranwachsenden Alter befindlichen Angreifer vom Tatort.
Polizei ermittelt nach Attacke in Maintal-Dörnigheim und sucht nach Zeugen
Der 41-Jährige wurde den Angaben nach im Gesicht getroffen, sein Begleiter erlitt Augenreizungen. Sie eilten in das Gebäude, in dem der Getroffene wenig später im Bereich der Kassen zusammenbrach.
Die Mitarbeiterin der Tankstelle, die aufgrund des sichtbaren Reizstoffs zunächst von einer blutenden Gesichtsverletzung ausging, wählte den Notruf.
Glück im Unglück: Beide Männer konnten letztlich ambulant von Rettungskräften versorgt werden.
Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung laufen auf Hochtouren, gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.
Personen, die zu dem Zeitpunkt des Angriffs im Bereich der Kennedystraße oder auf dem Tankstellengelände etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0618143020 bei der Polizeistation Maintal zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS