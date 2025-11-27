Reizgasattacke an Tankstelle: Zwei Männer verletzt, Täter auf Flucht

Maintal - Großeinsatz an einer Tankstelle im hessischen Maintal! Zwei Männer (41, 55) sind bei einer Reizgasattacke am Mittwochabend verletzt worden. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei musste in Maintal-Dörnigheim anrücken. © 5VISION.NEWS

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen zum Vorfall am Donnerstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 22.40 Uhr in die Kennedystraße im Stadtteil Dörnigheim ausgerückt, nachdem kurz zuvor ein Notruf bei der Leitstelle eingegangen war.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge saß der 41-Jährige gemeinsam mit dem 55-Jährigen am Rand des Tankstellengeländes, als sich zwei unbekannte, sehr junge Männer ihnen mit einem E-Roller von dem benachbarten Supermarktparkplatz näherten.

Die Täter, die als schlank beschrieben werden und dunkel gekleidet waren, hielten auf Höhe des Duos kurz an. Einer gab unvermittelt einen Schuss - offenbar aus einer mitgeführten Pfefferpistole - in die Richtung der beiden sitzenden Männer ab.

Anschließend flohen die vermutlich im jugendlichen oder heranwachsenden Alter befindlichen Angreifer vom Tatort.