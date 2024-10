Großkontrolle am "Auerswalder Blick": Polizei führt Fahrer in Handschellen ab

Lichtenau - Drogen, Haftbefehle und überladene Transporter - zum "Fahndungs- und Kontrolltag" am Mittwoch kontrollierte die Polizeidirektion in der Region insgesamt 531 Fahrzeuge. 140 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Raststätte "Auerswalder Blick" an der A4 bei Lichtenwalde (Landkreis Mittelsachsen).