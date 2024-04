Großkontrolle an A4, A72 und Bundesstraßen: Polizei nimmt Lkw und Transporter unter die Lupe

Chemnitz/Meerane - Die Polizei hat am Mittwoch eine Großkontrolle an der A4, A72 und weiteren großen Straßen durchgeführt. Im Fokus der Kontrolle standen unter anderem Laster und Kleintransporter.

Die Polizei führte am Mittwoch eine Großkontrolle von Lkw und Transportern durch. © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde in Chemnitz am Südring und der Annaberger Straße kontrolliert. Außerdem fanden Kontrollen an der B101 zwischen Aue und Lauter-Bernsbach, der B93 bei Schneeberg und der B174 bei Zschopau statt. Zudem wurden an den Autobahnen Fahrzeuge überprüft.

Dabei wurden unter anderem 34 Verstöße bei der Kontrolle von 50 Fahrzeugen, überwiegend Schwerverkehr mit zwölf Tonnen Gewicht, festgestellt. Auch die Auswertung von Fahrtenschreibern brachte Vergehen zutage wie Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen Sozialvorschriften.

Auf der B174 nahmen die Beamten einen Kleintransporter mit Anhänger unter die Lupe, der am Ende nicht weiterfahren durfte. "Grund dafür war, dass die Fahrzeugkombination um einiges zu schwer war", so ein Polizeisprecher.

Das Fahrzeug war mit einem Audi beladen und der Transporter mit zwei weiteren Autos. Insgesamt war das Gespann um 1650 Kilo (23 Prozent) überladen.

Der 21 Jahre alte Fahrer kassierte mehrere Anzeigen.