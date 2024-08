Gruppe feiert schon am Flughafen Malle-Party: Einer reist jetzt mit Anzeigen im Gepäck

Leipzig - Ob es das wert war? Die Malle-Party einer achtköpfigen Gruppe begann schon am Leipziger Flughafen und endete für einen der Reisenden mit zwei Strafanzeigen.

Eine Reisegruppe hat den Leipziger Flughafen schon vor dem Urlaub zu ihrer eigenen Partyzone gemacht. Einer übertrieb es. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Ganz früh am Sonntagmorgen sollte der Flieger mit den acht jungen Männern in Richtung Mallorca abheben. Diese trafen sie sich somit schon in der Nacht und brachten sich im Check-in-Bereich mit lauter Musik und Alkohol auf Temperatur.

Andere Reisende waren vermutlich nicht sonderlich begeistert von dem Lärm und machten auch ein paar Streifenbeamten der Bundespolizei auf die Gruppe aufmerksam.

Angaben der Behörde zufolge seien die Feiernden daraufhin über die Hausordnung belehrt worden. Alle hätten sich demnach einsichtig gezeigt. Alle bis auf einen 22-Jährigen, der die Beamten sowohl mit Gesten als auch Worten beleidigt habe.

Dann habe er zunächst die Flucht angetreten, kehrte aber kurz darauf zurück, um weitere Beleidigungen in Richtung der Polizisten auszusprechen.

"Da er sich seiner Personalienfeststellung widersetzte und sich weiterhin gegenüber den Bundespolizisten aggressiv verhielt, wurde er in Handschellen zur Dienststelle gebracht", hieß es weiter.