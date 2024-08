Gruppe prügelt auf Mann im Auto mit Eisenstange und Fäusten ein

Der Polizei liegt eine unvollständige Beschreibung der Täter vor. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei am Sonntag schildert, saß der Mann am Sonnabend gegen 16 Uhr in der Emmastraße in seinem Wagen, als er unvermittelt von einer ihm nicht bekannten fünfköpfigen Personengruppe attackiert wurde.

Die Männer, die mit einer Eisenstange und einem Taschenmesser bewaffnet waren, öffneten die Fahrertür, schlugen auf ihr Opfer mit Fäusten und der Stange ein, hauten anschließend in verschiedene Richtungen ab. Das Messer blieb ungenutzt.

Die fremden Personen werden wie folgt beschrieben:

südosteuropäisch

zwischen 18 und 22 Jahren alt

zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß

schwarz gekleidet

Der 24-Jährige zog sich beim Angriff leichte Verletzungen zu und suchte später selbstständig einen Arzt auf.