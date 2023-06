Gruppe schlägt auf CSD-Teilnehmer in Reutlingen ein

Reutlingen - Am Rande des Reutlinger Christopher-Street-Day (CSD) ist es am Samstagabend laut Polizeiangaben zu Übergriffen gekommen.

Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, auch zur Möglichkeit eines homophoben Hassverbrechens, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York die Bar "Stonewall" in der Christopher Street stürmten und so einen Widerstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.