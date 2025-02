Gruppe spielt und singt rechte Lieder: Polizei stoppt Feier in Pirna

Pirna - Polizisten des Reviers Pirna haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine Feier beendet, auf der rechte Musik abgespielt wurde.

Die Polizei beendete eine Feier in Pirna, bei der elf Personen rechte Musik abspielten und verbotene Lieder grölten. (Symbolbild) © Bildmontage: Arno Burgi/dpa, 123RF/sylv1rob1

Die Beamten gingen mehreren Hinweisen nach, wonach am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr ruhestörender Lärm aus einer Garage an der Dr. Otto-Nuschke-Straße in Pirna-Sonnenstein drang.

Vor Ort fanden die Polizisten vier Frauen im Alter von 17 bis 54 sowie sieben Männer im Alter von 16 bis 28 vor, die lautstark verbotene rechtsextreme Lieder aus einer Musikbox abspielten und teilweise mitsangen.

Die Beamten nahmen die Personalien der Gruppe auf und erteilten ihnen entsprechend Platzverweise.