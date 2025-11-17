Gruppenschlägerei in Magdeburg: Zeugen berichten von Angriff mit Machete

In Magdeburg prügelte sich eine Gruppe Männer. Auch eine Machete soll zum Einsatz gekommen sein.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am Sonntagabend hat sich eine Gruppe Männer am Neustädter Platz in Magdeburg geprügelt.

Die Magdeburger Polizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild)
Die Magdeburger Polizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild)  © Matthias Bein/dpa

Die Schläger gerieten gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen aneinander, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Mehrere Männer schlugen und traten aufeinander ein. Doch nicht nur das: Sie nutzten auch noch verschiedene Stich- und Schlagwerkzeuge.

Zeugen berichteten unter anderem davon, eine Machete gesehen zu haben.

Zugedröhnter 14-Jähriger flieht vor der Polizei: Streifenwagen überrollt Kleinrad
Polizeimeldungen Zugedröhnter 14-Jähriger flieht vor der Polizei: Streifenwagen überrollt Kleinrad

Als die Beamten anrückten, stellten sie mehrere Beweise sicher und nahmen zahlreiche Personalien auf. Zudem kam ein Spürhund zum Einsatz.

Wie viele Personen beteiligt waren, ließ die Polizei ungewiss.

Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Die Untersuchungen zum genauen Ablauf des Vorfalls sowie zu möglichen Verletzten dauern an.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: