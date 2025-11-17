Gruppenschlägerei in Magdeburg: Zeugen berichten von Angriff mit Machete

Magdeburg - Am Sonntagabend hat sich eine Gruppe Männer am Neustädter Platz in Magdeburg geprügelt.

Die Magdeburger Polizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Die Schläger gerieten gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen aneinander, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Mehrere Männer schlugen und traten aufeinander ein. Doch nicht nur das: Sie nutzten auch noch verschiedene Stich- und Schlagwerkzeuge.

Zeugen berichteten unter anderem davon, eine Machete gesehen zu haben.

Als die Beamten anrückten, stellten sie mehrere Beweise sicher und nahmen zahlreiche Personalien auf. Zudem kam ein Spürhund zum Einsatz.

Wie viele Personen beteiligt waren, ließ die Polizei ungewiss.