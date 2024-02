Gruppenvergewaltigung an 15-Jähriger bei Karnevalsfeier? Opfer äußert sich

Darüber hinaus wurde bekannt, dass bereits am Tag der Geschehnisse eine ärztliche Untersuchung bei der 15-Jährigen stattgefunden hatte.

Genauere Angaben machten die Behörden zu seiner Person jedoch noch nicht. Außerdem fand am heutigen Donnerstag die erste Befragung der 15-Jährigen statt, die der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung zum Opfer gefallen sein soll.

Während zu Beginn davon ausgegangen wurde, dass zwei 15-jährige Syrer sowie ein 19 Jahre alter Deutsch-Kroate im Visier der Ermittler bezüglich der schrecklichen Tat, die sich am vergangenen Samstag (10. Februar) in Speyer ( Rheinland-Pfalz ) abgespielt haben soll, standen, soll es noch einen weiteren Tatverdächtigen geben.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom heutigen Donnerstagnachmittag präsentierten die Frankenthaler Staatsanwaltschaft sowie das Polizeipräsidium in der Rheinpfalz die neuesten Ermittlungsergebnisse.

Die dazugehörigen Ergebnisse stehen jedoch noch aus. Am Samstagabend hatte eine Gruppe Jugendlicher in einem Partykeller der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph Speyer eine Karnevalsfeier abgehalten. Dort soll es dann wohl in der Zeit nach 21 Uhr zu sexuellen Übergriffen gegen den Willen der Teenagerin gekommen sein.

Gegen 21.40 Uhr hatte sich das Mädchen an die Polizei gewandt. Die Party lief jedoch wie geplant bis gegen Mitternacht weiter, während zeitgleich Teile der rund 300 Gäste befragt wurden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.