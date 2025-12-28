Grusel-Fund im Wald bei Regensburg: Rehkitz mit sauberem Schnitt geköpft

Nittendorf - Am Samstag fand eine Frau beim Spazierengehen in einem Wald im Landkreis Regensburg ein kopfloses Rehkitz . Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Das Rehkitz lag ohne Kopf im Wald. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nach Einschätzung eines Jägers wurde der Kopf mit einem scharfen Schnitt professionell abgetrennt, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler gingen davon aus, dass das Tier nicht bei der normalen Jagd getötet, sondern gewildert worden war.

Den Kopf könnten die Täter abgetrennt haben, um Spuren - wie etwa das Projektil im Schädel des Tieres - zu verschleiern, sagte ein Polizeisprecher.

Auch könnten die Täter den Kopf als Jagdtrophäe mitgenommen haben.