Grusel-Fund im Wald bei Regensburg: Rehkitz mit sauberem Schnitt geköpft
Von Lena Brandner
Nittendorf - Am Samstag fand eine Frau beim Spazierengehen in einem Wald im Landkreis Regensburg ein kopfloses Rehkitz. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Nach Einschätzung eines Jägers wurde der Kopf mit einem scharfen Schnitt professionell abgetrennt, wie die Polizei mitteilte.
Die Ermittler gingen davon aus, dass das Tier nicht bei der normalen Jagd getötet, sondern gewildert worden war.
Den Kopf könnten die Täter abgetrennt haben, um Spuren - wie etwa das Projektil im Schädel des Tieres - zu verschleiern, sagte ein Polizeisprecher.
Auch könnten die Täter den Kopf als Jagdtrophäe mitgenommen haben.
Die Polizei ermittle nach dem Fund am Samstag wegen mutmaßlicher Jagdwilderei und bittet um Hinweise.
Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/95140 melden.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa (Symbolfoto)