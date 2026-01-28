Häftling in Hessen bei Arztbesuch entkommen und flüchtig: Polizei warnt
Von Christine Schultze
Limburg - Ein Strafgefangener ist während eines Arztbesuchs im mittelhessischen Limburg entkommen - die Polizei sucht mit einem großen Aufgebot nach ihm.
Der Mann sei zu einem Krankenhaus begleitet worden und seinen Bewachern dort entwichen.
Und das, obwohl er noch an den Händen gefesselt gewesen sei, teilte die Polizei mit.
Nach dem Mann suchen derzeit mehreren Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt werden.
Auch ein Hubschrauber sei an dem Einsatz beteiligt, hieß es.
Die Polizei bittet darum, im Raum Limburg keine Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 anzuwählen.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa