Häftling in Hessen bei Arztbesuch entkommen und flüchtig: Polizei warnt

Limburg - Ein Strafgefangener ist während eines Arztbesuchs im mittelhessischen Limburg entkommen - die Polizei sucht mit einem großen Aufgebot nach ihm.

Ein Strafgefangener nutzte in Limburg einen Arztbesuch zur Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise und setzt auf die Wachsamkeit der Bevölkerung. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Mann sei zu einem Krankenhaus begleitet worden und seinen Bewachern dort entwichen.

Und das, obwohl er noch an den Händen gefesselt gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Nach dem Mann suchen derzeit mehreren Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt werden.

Auch ein Hubschrauber sei an dem Einsatz beteiligt, hieß es.