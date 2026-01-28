Aufatmen in Osnabrück: Vermisster Junge (5) wieder aufgetaucht
Aktualisierung am 28. Januar 2026, 17.33 Uhr
Die Suche nach einem vermissten Fünfjährigen aus Osnabrück endete glücklich.
Wie die Polizei mitteilte, sei der Kleine nach einer intensiven Suche im Bereich der elterlichen Wohnanschrift wohlbehalten aufgefunden worden. Das Kind wurde durch seinen Vater angetroffen.
Erstmeldung vom 28. Januar 2026, 16.02 Uhr
Osnabrück - Ein fünf Jahre alter Junge wird seit Mittwochmittag vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, ist der Kleine seit 12.45 Uhr verschwunden.
Der Fünfjährige sei zuletzt im Bereich einer Rutsche innerhalb des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück an der Johannisfreiheit gesehen worden. Mutmaßlich habe der Fünfjährige das Krankenhaus verlassen.
Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll umgehend unter der Telefonnummer 110 die Polizei informieren!
"Sprechen Sie den Jungen an und warten Sie auf das Eintreffen der Polizei", so die Bitte der Beamten.
Hinweis: Aus der Erstmeldung wurden personenspezifische Angaben entfernt.
