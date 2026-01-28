Aufatmen in Osnabrück: Vermisster Junge (5) wieder aufgetaucht

Aufatmen in Osnabrück. Ein vermisster Junge (5) ist wieder aufgetaucht.

Von Marcus Scholz

Aktualisierung am 28. Januar 2026, 17.33 Uhr

Die Suche nach einem vermissten Fünfjährigen aus Osnabrück endete glücklich. Wie die Polizei mitteilte, sei der Kleine nach einer intensiven Suche im Bereich der elterlichen Wohnanschrift wohlbehalten aufgefunden worden. Das Kind wurde durch seinen Vater angetroffen.

Erstmeldung vom 28. Januar 2026, 16.02 Uhr

Osnabrück - Ein fünf Jahre alter Junge wird seit Mittwochmittag vermisst.

Aufatmen in Osnabrück. Der vermisste Junge wurde gefunden. © Polizeiinspektion Osnabrück Wie die Polizei mitteilte, ist der Kleine seit 12.45 Uhr verschwunden. Der Fünfjährige sei zuletzt im Bereich einer Rutsche innerhalb des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück an der Johannisfreiheit gesehen worden. Mutmaßlich habe der Fünfjährige das Krankenhaus verlassen.