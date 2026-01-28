Drogen, Waffen und acht Kugelbomben: Polizei nimmt Mann fest

Brandenburg a. d. Havel - Bei einer groß angelegten Durchsuchung am Montagnachmittag stießen Polizei und Staatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel auf einen regelrechten Fundus an illegalen Substanzen und Waffen.

Die Polizei nahm den Beschuldigten (38) noch am Tag der Durchsuchung vorläufig fest. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der 38-jährige Tatverdächtige stand wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln im Visier der Ermittler.

In seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Kilo Amphetaminpaste und Cannabis, Bargeld, einen verbotenen Teleskopschlagstock und mehrere Dutzend nicht gekennzeichnete Pyrotechnikartikel - darunter acht gefährliche Kugelbomben. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde noch am selben Tag vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei gebracht. Für den Abtransport der explosiven Sprengmittel war der Munitionsbergungsdienst der Bundespolizei im Einsatz.