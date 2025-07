Hässliche Graffitis prangen fast überall: Schule von Störenfrieden "umlackiert"

Die Täter hatten im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zugeschlagen und sämtliche Wände und auch Fenster der Schule beschmiert. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Beamten im Rheinisch-Bergischen-Kreis berichtete, waren die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr zur Albert-Einstein-Schule im Sandweg alarmiert worden.

Noch nicht identifizierte Täter hatten demnach sämtliche Wände und Scheiben des Schulgebäudes mit Graffiti beschmiert und einen erheblichen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Unter anderem prangte an einer der Wände groß und breit die "Botschaft": "Umlackieren".

Laut Aussagen der Mitarbeiter sei die Schule am Vorabend (28. Juli) gegen 20 Uhr noch in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen worden, die Täter müssen demnach am späten Abend oder in der Nacht zugeschlagen haben.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nach den Verantwortlichen. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung.