Haftbefehl gegen 24-Jährigen: Dann greift sein Chef tief in die Tasche
Ludwigsdorf - Ein Mann aus Polen schuldet seinem Arbeitgeber seit Sonntagmittag einen ganz besonderen Dank! Mit der Zahlung von mehreren Tausend Euro bewahrte sein Chef ihn vor dem Knast.
Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auf der A4 am Sonntag gegen 9 Uhr einen 24-Jährigen aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg vorlag.
Der junge Pole wurde wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe in Höhe von 5482 Euro verdonnert. Weil er diese aber nicht zahlen konnte, drohte ihm die Inhaftierung.
Sein Chef war es, der den 24-Jährigen schließlich vor dem Knast bewahrte: Nach einem kurzen Anruf bei seinem deutschen Arbeitgeber erschien dieser gegen Mittag persönlich auf der Dienststelle.
Er beglich den vollen Betrag und verhinderte damit, dass sein Mitarbeiter für längere Zeit seinen Dienst nicht antreten konnte. Kurz nach der Zahlung verließen der Pole und sein Chef zusammen die Dienststelle. Für den jungen Mann endete die Kontrolle damit glimpflich – statt im Gefängnis landete er wieder am Arbeitsplatz.
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