Haftbefehl gegen 24-Jährigen: Dann greift sein Chef tief in die Tasche

Ludwigsdorf - Ein Mann aus Polen schuldet seinem Arbeitgeber seit Sonntagmittag einen ganz besonderen Dank! Mit der Zahlung von mehreren Tausend Euro bewahrte sein Chef ihn vor dem Knast.

Mit dem Begleichen seiner Geldstrafe bewahrte der Chef seinen 24-jährigen Mitarbeiter vor dem Gefängnis. (Symbolfoto) © 123RF/sinenkiy

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auf der A4 am Sonntag gegen 9 Uhr einen 24-Jährigen aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg vorlag.

Der junge Pole wurde wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe in Höhe von 5482 Euro verdonnert. Weil er diese aber nicht zahlen konnte, drohte ihm die Inhaftierung.

Sein Chef war es, der den 24-Jährigen schließlich vor dem Knast bewahrte: Nach einem kurzen Anruf bei seinem deutschen Arbeitgeber erschien dieser gegen Mittag persönlich auf der Dienststelle.