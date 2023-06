Haftbefehl seit 2019! Mann wird gefasst und bekommt direkt die nächste Strafanzeige

Stendal - Fast vier Jahre lang konnte ein 45-Jähriger seinem Haftantritt entkommen. Jetzt wurde er in Stendal gefasst und sorgt bereits für das nächste Verfahren.

Die Bundespolizei hat am Bahnhof in Stendal einen seit Jahren gesuchten Mann festgenommen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Eine Streife der Bundespolizei hat am gestrigen Mittwochnachmittag in der Unterführung des Stendaler Hauptbahnhofs Kontrollen durchgeführt.

Gegen 15.45 Uhr erwischten sie einen 45 Jahre alten Mann, der seit 2019 mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Halle/Saale gesucht wird.

Das Amtsgericht Merseburg beschuldigte den Gesuchten im März 2019 wegen Sachbeschädigung. Er bekam eine Geldstrafe von 960 Euro. Ersatzweise hätte er eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen müssen.

Weil er weder das Geld zahlte, noch die Haft antrat, wurde der Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Die Beamten am Hauptbahnhof Stendal nahmen den Mann fest und führten eine weitere Kontrolle in ihrer Dienststelle durch. Dabei entdeckten sie in seinen mitgeführten Sachen jeweils zwei Einhand-, Jagd- sowie Taschenmesser.

Weil er die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte und erneut durch das Mitführen der Waffen eine Straftat begangen hatte, wurde er einer nächstgelegenen JVA übergeben.