32-Jähriger rastet aus: Angriffe gegen Passanten, Polizisten und Klinik-Personal!

Halle (Saale) - Am Freitagnachmittag sorgte ein 32-Jähriger in Halle für Aufregung.

Zwischenzeitlich musste der Mann mit Handfesseln unter Kontrolle gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/monartfoto

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Diener fiel der 32-Jährige zunächst gegen 17 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle Am Südstadtring auf, wo er andere Passanten aggressiv anschrie.

Dann eskalierte die Situation weiter: Er schlug wahllos drei Personen, die bei dem Angriff leicht verletzt wurden.

Auch beim Eintreffen der alarmierten Polizisten beruhigte sich der Mann nicht - im Gegenteil. Er verhielt sich weiterhin derart aggressiv, dass seine Hände gefesselt werden mussten.

"Er beleidigte und bedrohte die Beamten auch in der weiteren Folge auf dem Weg in ein Krankenhaus und spuckte diese an", so die Sprecherin. Dieses Verhalten setzte sich auch gegenüber dem Klinikpersonal fort. Schließlich wurde er in einem Fachkrankenhaus untergebracht.