Tot im See: Biber offenbar mit Armbrust erschossen

Biber sind eine geschützte Art. Es ist per Gesetz verboten, die Tiere zu töten, zu fangen oder ihre Dämme zu beschädigen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Das verendete Tier wurde bereits am 29. April in einem Badesee bei der Nitzenhäuser Straße gefunden, wie die Polizei Heilbronn am Freitag mitteilte.

Mitarbeiter einer Baufirma brachten den toten Biber demnach an Land, in dem Kadaver wurden anschließend zwei Armbrustbolzen entdeckt.