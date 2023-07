16.07.2023 11:23 Männliche Leiche in Brunnen entdeckt - Polizei ermittelt!

Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde in Halle (Saale) eine männliche Leiche im Eselsbrunnen am Alten Markt entdeckt.

Von Tino Hahner

Halle (Saale) - Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde in der Innenstadt von Halle eine männliche Leiche im Eselsbrunnen am Alten Markt entdeckt. In Halle (Saale) wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/heiko119 Laut Informationen der Polizeiinspektion gebe es erste Hinweise zur Identität des Toten. Noch könne die Sache aber nicht abschließend geklärt werden. Auch zur Todesursache konnten die Beamten noch nichts sagen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: 123rf/heiko119