02.07.2023 17:59 Nach Einbruch: Täter fliehen auf Moped

Am Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Mittelstraße in Halle (Saale).

Von Gloria Prokisch

Halle (Saale) - Ein Anwohner beobachtete am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr, wie zwei Personen in einen Friseursalon in der Mittelstraße eingebrochen sind. Bei einem Einbruch in einen Friseursalon wurden die Täter von einem Anwohner beobachtet. (Symbolbild) © 123rf/gorgev Die beiden Täter konnten noch vor Eintreffen der Beamten auf einem schwarzen Moped flüchten, teilte die Polizei Halle mit. Es soll sich um einen circa 1,75 Meter großen Mann mit schwarzer Kleidung und schwarzem Motorhelm handeln, sowie einer circa 1,70 Meter großen Frau mit grünem Kapuzenpullover und dunkler Hose. Die Frau soll zwischen 20 und 25 Jahren gewesen sein. Zu dem Mann gibt es keine Angaben zum möglichen Alter. Bei dem Einbruch wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus dem Salon entwendet.

Titelfoto: 123rf/gorgev