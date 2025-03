Softair-Waffe, Patronen, Messer und Drogen: 42-Jähriger geht Polizei ins Netz

Halle (Saale) - Am Wochenende schnappte die Bundespolizei in Halle (Saale) einen verdächtigen 42-Jährigen.

Die Polizei stellte die Inhalte des Rucksacks sicher. © Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Samstag gegen 10.50 Uhr am Hauptbahnhof einer spontanen Kontrolle unterzogen.

"Auf die Nachfrage, ob er verbotene Gegenstände mit sich führe, gab der Mann an, eine nicht geladene Pistole in seinem Rucksack zu haben", hieß es in der Mitteilung.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung stellten die Beamten nicht nur eine Softairwaffe, sondern auch drei Tüten mit insgesamt circa 96,5 Gramm Cannabis fest. Zudem führte er 18 Patronen sowie Gaskapseln für die Pistole mit sich.

Doch damit nicht genug: In seiner Tasche wurde zudem ein Messer mit einer 8,5 Zentimeter langen, feststehenden Klinge gefunden.