02.12.2024 16:01 Streit in Straßenbahn: Frau von Fahrgästen attackiert?

Eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in Halle endete für eine Frau am Sonntagabend böse.

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in Halle (Sachsen-Anhalt) endete für eine Frau am Sonntagabend böse. In einer Hallenser Straßenbahn kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Es war gegen 18.15 Uhr, als die Tram die Merseburger Straße in Richtung des Stadtteils Ammendorf befuhr. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge sei es zu dieser Zeit zwischen mehreren Personen zu einem Streit gekommen, der offenbar auch körperlich wurde. "Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zu Beleidigungen sowie zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 37-jährigen Geschädigten", hieß es. Alle Beteiligten seien von den eingesetzten Polizisten an der Haltestelle Theodor-Neubauer-Straße angetroffen worden. Unklar blieb bislang, was die Hintergründe des Angriffs waren und wie schwer die Frau verletzt wurde. Die Personen sollen gegenüber den Beamten unterschiedliche Angaben gemacht haben - die strafrechtlichen Ermittlungen dauern noch immer an.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa