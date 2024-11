Zug kracht in Rasenmäher: Polizei sucht Hinweise zu lebensgefährlicher Aktion

Halle (Saale) - Nachdem mehrere Gegenstände auf Bahngleisen in Halle (Saale) abgelegt wurden, sucht die Polizei dringend nach Zeugen .

"Da er vorgewarnt war, leitete er eine Schnellbremsung ein und konnte vor den beiden Fußplatten von Absperrbaken zum Stehen kommen", so der Sprecher. "Die Strecke wurde entsprechend gesperrt und beide Züge verblieben bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei vor Ort."

Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Behörde am Freitag gegen 19.43 Uhr alarmiert, nachdem ein Güterzug in Wörmlitz auf Höhe der Kalininstraße 43 mit einem Rasenmäher auf den Gleisen kollidiert war.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen die unbekannten Übeltäter wendet sich die Bundespolizei an die Bevölkerung: Wer hat am Freitag zwischen 19 und 19.40 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nahe der Gleise in der Kalininstraße wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56549555 entgegen.