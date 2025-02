27.02.2025 10:46 Betrunkener mit Golfschläger randaliert vor Apotheke

Ein Mann randalierte am Mittwoch mit einem Golfschläger in dem Shopping-Areal in der Geleitstraße 66 in Hanau, die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Von Florian Gürtler

Hanau - Mit einem Golfschläger um sich schlagend sorgte ein 49-jähriger Mann in südosthessischen Hanau für Alarm, die Polizei rückte gleich mit mehreren Streifenwagen an. Die Polizei war rasch vor Ort und fasste den Randalierer (49), der kurz zuvor eine Apotheke in Hanau attackiert hatte. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa Der Wüterich war am gestrigen Mittwochabend gegen 19 Uhr in dem Shopping-Areal in der Geleitstraße 66 unterwegs und sorgte laut einem Polizeisprecher "für helle Aufregung". Mehrere Zeugen alarmierten demnach die Ordnungshüter und berichteten, dass ein betrunkener Mann "mit einem Golfschläger die Scheiben einer Apotheke eingeschlagen und zudem aus einem angrenzenden Bekleidungsgeschäft etwas gestohlen" habe. Mehrere Streifenwagen wurden umgehend entsandt. Die Beamten schwärmten aus, schon nach wenigen Minuten fanden sie den Tobsüchtigen unter einer nahe gelegenen Brücke und nahmen ihn fest. Polizeimeldungen Ölspur auf A46: Fahrbahn noch bis in die späten Abendstunden gesperrt "Ein Atemalkohol-Test bei dem 49-Jährigen ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weswegen er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde", hieß es weiter. Rund 1500 Euro Sachschaden nach Randale bei Apotheke Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, doch der entstandene Sachschaden an der Apotheke ist beträchtlich, er wird von der Polizei vorläufig auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Golfschläger wurde sichergestellt. Weshalb der 49-Jährige in dem Hanauer Shopping-Areal randalierte, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls gegen den Mann dauern an.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa