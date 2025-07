14.07.2025 09:12 Nach Psychiatrie-Ausgang verschwunden: Polizei fahndet nach Frau

Eine Frau (49) kehrte am Sonntagabend nicht mehr in eine Psychiatrie in Wiesloch zurück. Die Polizei fahndet seither nach der 49-Jährigen.

Von Johanna Baumann

Wiesloch - Eine Frau (49) kehrte am Sonntagabend nicht mehr in eine Psychiatrie in Wiesloch zurück. Die Polizei fahndet seither nach der 49-Jährigen. Alles in Kürze Frau (49) verschwindet nach Psychiatrie-Ausgang in Wiesloch

Jasmin H. war aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses im PZN untergebracht

Die Frau gilt aktuell nicht als gefährlich

Polizei beschreibt Jasmin H.: 1,60 Meter groß, kräftig, braune Haare, blaue Augen

Die Polizei hat die Suche nach der Frau aufgenommen und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Die flüchtige Jasmin H. war aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses des Landgerichts Heidelberg seit 2025 im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) untergebracht. Dort befand sie sich auf einer offenen Rehabilitationsstation. Nach einem genehmigten Ausgang am Sonntagabend erschien sie nicht mehr in der Klinik. Wie die Polizei mitteilte, soll aktuell keine konkrete Gefahr von der Frau ausgehen. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß

kräftige Statur (rund 94 Kilogramm)

braune Haare, blaue Augen

auffällig hinkender Gang

zahlreiche Tätowierungen an den Armen und am Oberkörper

Kleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens: Leopardenleggings, schwarzes T-Shirt und ärmellose schwarze Weste Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Jasmin H. geben kann, soll sich unter der Notrufnummer 110 oder unter 0621 / 174-4444 bei der Polizei Mannheim zu melden.

