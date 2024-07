22.07.2024 15:45 "Hangover" Dortmund-Edition: Suffkopf in Unterhose klettert auf Kran!

In Dortmund kam es am Wochenende zu einem kuriosen Polizeieinsatz, bei dem ein betrunkener Mann in Unterhose von einem Kran gerettet werden musste.

Von Malte Kurtz

Dortmund - Es gibt wilde Nächte und dann gibt es Nächte, in denen man völlig zugenebelt in seiner Unterhose einen Kran besteigt. In gut 40 Metern Höhe hat sich ein betrunkener Mann (54) im Führerhäuschen eines Krans eingenistet. (Symbolbild) © 123rf/spn01 So geschehen in Dortmund, wo in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 54-Jähriger von der Polizei aus dem Führerhäuschen eines Baukrans geholt werden musste. Der betrunkene Mann hatte sich für den Kranführer gehalten, teilte die Polizei Dortmund am Montag mit. Ganze zwei Stunden lang versuchten die Einsatzkräfte, den Trunkenbold sicher aus gut 40 Metern Höhe von einer Baustelle an der Hertha-Hoffmann-Straße zu bergen. Dass der Suffkopf dabei bloß noch seine Unterhose anhatte, war bloß das i-Tüpfelchen des kuriosen Rettungseinsatzes. Polizeimeldungen Erhöhte Unfallgefahr: Polizei warnt vor liebestollen Rehen Über einen Teleskopmast verschafften sich die Kameraden der Feuerwehr gegen 0.45 Uhr schließlich Zugang zur Kranspitze, wo sie nicht nur den Mann in seiner Buxe, sondern auch etliche leere Bier-Pullen auf dem Boden vorfanden. Diesen Einsatz dürfte die Dortmunder Polizei sicher noch lange in Erinnerung behalten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der Halbnackte konnte letztlich sicher wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Auf den Möchtegern-Kranführer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs zu.

