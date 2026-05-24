Harmloser Hausfriedensbruch geht schief: 19-Jähriger mit Heli in Klinik geflogen

Viersen (Nordrhein-Westfalen) - Ein harmloser Hausfriedensbruch in Viersen nördlich von Mönchengladbach hat für einen 19-Jährigen an Pfingstsonntag schlimme Folgen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann illegal ein längst verlassenes Firmengelände.

Gegen Mittag wollte der Viersener den Bereich wieder verlassen, musste dabei aber einen höheren Zaun überwinden.

Dabei verletzte er sich durch eine Metallspitze schwer am Unterarm