27.02.2025 16:25 Streit in Einkaufsmarkt eskaliert: Mann geht auf Polizei los!

In einem Markt in Harzgerode ist am Mittwoch ein Streit eskaliert. Ein Mann ging auf Polizeibeamte los.

Von Sophie Marie Kemnitz

Harzgerode - Im Landkreis Harz ist am Mittwochnachmittag ein Streit in einem Einkaufsmarkt eskaliert. Es kam zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Der Mann musste mit Handschellen unter Kontrolle gebracht werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Nach Angaben des Polizeireviers Harz kam es in dem Markt in der Stolberger Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 40-Jähriger beleidigte seinen Gegenüber und wurde zunehmend aggressiver. Daher wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Laden eintrafen, forderten sie den Mann auf, sich auszuweisen. Dieser weigerte sich und versuchte, vom Tatort zu flüchten. Polizeimeldungen Mann tötet 39-Jährigen nach Streit, Tage später führt er Polizei zur Leiche Als die Polizisten ihn daran hinderten, blieb der 40-Jährige stehen, ignorierte jedoch wiederholt die Aufforderungen der Einsatzkräfte. Plötzlich wurde der Mann erneut aggressiv, attackierte die Polizeibeamten und versuchte, sie zu schlagen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und bekam Handschellen angelegt. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogenschnelltest schlug bei dem Unruhestifter positiv an. Die Polizeibeamten leiteten Ermittlungen wegen Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Rettungskräfte brachten den Täter anschließend in eine Spezialklinik.

