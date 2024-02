Hass auf Facebook: Wohnung wegen Nazi-Beiträgen durchsucht

Berlin - Bei einer Durchsuchung am heutigen Mittwoch in Friedrichshain-Kreuzberg hat ein 65-jähriger Mann zugegeben, volksverhetzende Beiträge auf Facebook veröffentlicht zu haben.

Die Polizei ermittelt gegen den 65-Jährigen wegen der volksverhetzenden Facebook-Beiträge.

Um seine Datenträger nicht herausgeben zu müssen, hat der Mann bei der Durchsuchung seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Allee zugegeben, alleiniger Nutzer des Accounts zu sein, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte.

Demnach steht der 65-Jährige im Verdacht, die Postings verwendet zu haben, um verfassungswidrige Organisationen zu kennzeichnen.

So soll bereits im Jahr 2020 ein Bild veröffentlicht worden sein, das türkische Männer beim Geschlechtsverkehr mit Tieren zeigt.

Im März 2021 sollen Hakenkreuze ins Netz gestellt worden sein.