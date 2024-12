Elfjährige Tochter zum Missbrauch angeboten? Polizei nimmt Mutter am Flughafen fest

Frankfurt am Main - Eine 52-jährige Frau soll ihre damals elf Jahre alte Tochter zum sexuellen Missbrauch angeboten und die Taten gefilmt haben - nun wurde sie von der Polizei gefasst!

Unmittelbar nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen wurden die 52-Jährige von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) © Montage: Bodo Marks/dpa, Andreas Arnold/dpa

Die aus einem Ort bei Darmstadt in Südhessen stammende Deutsche philippinischer Herkunft sei im November aufgrund eines internationalen Haftbefehls in den Philippinen verhaftet worden.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs kam die Verdächtige am Frankfurter Flughafen an. Dort hätten Zielfahnder die Frau unmittelbar nach der Landung verhaftet, teilte das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) mit.

Zuvor hätten Ermittlerinnen und Ermittlern über mehrere Jahre hinweg intensiv nach der 52-Jährigen gefahndet. Sie soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Anschuldigungen gegen die Frau sind gravierend: Ihr werde "der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern in zahlreichen Fällen vorgeworfen", erklärte ein Sprecher.