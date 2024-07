Heftige Explosion in Putzbrunner Bäckerei! War ein technischer Defekt der Auslöser?

Putzbrunn - Das hätte noch schlimmer ausgehen können! In einer Bäckerei in Putzbrunn im Landkreis München ist es zu einer heftigen Explosion gekommen. Der Sachschaden ist enorm, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei ermittelt zur Ursache der Explosion. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es in den Morgenstunden des Montags gegen 6.10 Uhr in der Haarer Straße zu dem Zwischenfall gekommen.

Die Beamten gehen derzeit von einem technischen Defekt an einem elektrischen Gerät als Ursache für die Explosion aus, die Ermittlungen dauern an.

Die Bäckerei sowie das Mauerwerk des Gebäudes, in dem sich auch Wohnungen befinden, wurden durch die Detonation beschädigt. Ein Gutachter des Technischen Hilfswerks hat das Haus entsprechend begutachtet und für weiterhin bewohnbar erklärt.

Der entstandene Sachschaden soll sich laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich bewegen.