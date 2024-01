09.01.2024 13:07 Polizei-Großeinsatz an Schule in Heidelberg: Was ist da los?

Am Hölderlin-Gymnasium in der Straße Plöck in Heidelberg kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz.

Heidelberg - Zahlreiche Streifenwagen sind zu einer Schule in Heidelberg geeilt. © pr-video/ Renè Priebe Vermutlich aufgrund eines Fehlers im System kam es zur Alarmauslösung der Alarmanlage. Das Gebäude wird derzeit durch die Polizei überprüft. Schwer bewaffnete Einheiten der Polizei sichern das Gebäude. © pr-video/ Renè Priebe Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdung der Lehrenden sowie der Schülerinnen und Schüler.

Titelfoto: pr-video/ Renè Priebe