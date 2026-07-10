Heldenhaft! Frau rettet Mann in Not aus Neckar

Heilbronn - Eine Passantin hat einen Mann in Heilbronn aus dem Neckar gerettet.

Die Polizei informierte über die heldenhafte Tat der Frau. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Der 53-Jährige war am Donnerstag in den Fluss gesprungen und dort in Not geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine Passantin, die zufällig vorbeikam, habe die Situation erkannt und sei ebenfalls in den Fluss gegangen.

Die 41-Jährige rettete den Mann den Angaben zufolge und zog ihn zusammen mit weiteren Passanten ans Ufer.