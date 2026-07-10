Mann mit Pistole im Regionalexpress: Zugbegleiter schlägt Alarm
Von Marcel Gnauck
Amberg - Ein Mann mit einer Pistole in einem Zug hat einen größeren Polizeieinsatz am Donnerstag ausgelöst.
Ein Zugbegleiter bemerkte die Waffe in einem Regionalexpress, der gegen 19.10 Uhr nach Amberg unterwegs war und alarmierte die Einsatzkräfte.
Bei einem 41 Jahre alten Fahrgast fanden die Beamten demnach eine Softair-Pistole und ein gefülltes Magazin am Gürtel befestigt, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann stand laut den Ermittlern unter Drogen. Er soll so berauscht gewesen sein, dass er keine Erklärung zu seinem Handeln abgeben konnte.
Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa