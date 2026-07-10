Soll verfassungswidrige Kennzeichen verwendet haben: Wohnung von salafistischer Top-Influencerin Hanna Hansen durchsucht

Köln/Düsseldorf - Die Kölner Polizei hat die Wohnung der salafistischen Top-Influencerin Hanna Hansen (42) durchsucht.

Allein bei Instagram folgen Hanna Hansen (42) rund 224.000 Menschen. © IMAGO / Hanno Bode

Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) dem Landtag mit. Hansen sei die bekannteste salafistische Influencerin in Deutschland. Sie habe mit ihren Social-Media-Kanälen eine sehr große Reichweite. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online" über die Durchsuchung berichtet.

Es gehe um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, so Reul.

Die Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung, ohne ihren Namen zu nennen.

Der Beschuldigten werde vorgeworfen, im April auf einer Social-Media-Plattform ein Symbol der als Terrororganisation eingestuften Hamas verbreitet zu haben. Dabei gehe es um ein rotes Dreieck.