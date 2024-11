Hells Angels eröffnen Clubheim in Oberbayern: Waffen bei Großeinsatz sichergestellt

Altenmarkt an der Alz - Rund 200 Polizisten waren anlässlich der Eröffnung eines Clubheims des "Hells Angels MC Chiemsee" in der oberbayerischen Gemeinde Altenmarkt an der Alz im Einsatz. Bei Kontrollen fanden die Beamten mehrere verbotene Gegenstände.

Etwa 200 Polizisten haben anlässlich eines neuen Clubheims der Rockergruppe "Hells Angels" in Oberbayern umfangreiche Kontrollen durchgeführt. © picture alliance / dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mitteilte, kontrollierten die Beamten am Samstagnachmittag und -abend deutlich über 100 Personen, die mit etwa 50 Fahrzeugen zur privaten Eröffnungsfeier des neuen Clubheims in der Traunsteiner Straße in Altenmarkt angereist waren.

"Überwiegend waren die Personen der Rockerszene zuzuordnen, einige davon sind in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten", hieß es vonseiten der Polizei.

Die Feier verlief selbst verlief ohne Zwischenfälle. Allerdings wurden bei den Vorkontrollen der Rocker mehrere Messer, darunter auch ein verbotenes Einhandmesser, und eine Machete gefunden.

Die Waffen wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt.